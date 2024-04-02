مصرع صيدلانية في حادث تصادم بالعاشر من رمضان





فارقت صيدلانية الحياة متأثرة بإصاباتها الخطيرة نتيجة حادث اصطدام سيارة ملاكي بالقرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. تم نقلها إلى المستشفى بتصرف من النيابة.

تلقت الجهات الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطاراً بالحادث وانتقلت على الفور لمكان الواقعة. تبيّن لها وفاة “مروة أ.ط”، صيدلانية ومقيمة في مدينة العاشر من رمضان، جراء الاصطدام. تم نقل جثتها إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

بوابة روز اليوسف