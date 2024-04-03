جرائم وحوادث

طائرة مسيرة تستهدف افطار لواء البراء بن مالك في عطبرة

2024/04/03
ابراهيم الحوري

قال رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السابق إبراهيم الحوري بأنه تم استهداف افطار رمضاني بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل للواء البراء بن مالك ووقوع عدد من الإصابات .

وتقاتل كتيبة البراء بن مالك مع القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023.

رصد وتحرير – “النيلين”

 

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