جرائم وحوادث
طائرة مسيرة تستهدف افطار لواء البراء بن مالك في عطبرة
قال رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السابق إبراهيم الحوري بأنه تم استهداف افطار رمضاني بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل للواء البراء بن مالك ووقوع عدد من الإصابات .
وتقاتل كتيبة البراء بن مالك مع القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023.
رصد وتحرير – “النيلين”
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