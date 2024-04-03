



لمن الجنجويد قبضوا أنس عمر، “المحايدين” احتفلوا في القروبات؛

– يا ناس، الكلام دا غلط، الناس ديل ما فارزين أنس عمر من محمّد احمد، الكلام دا بكرة بناباه؛

والجماعة يضحكوا ويهرّجوا؛

ما عارف لحدّي حسّة الجنجويد محتجزين كم رهينة وباعوا كم سبيّة؛

بعدها هاجموا جمال زمقان في بيته وكتلوه؛

ييييي، يستاهل!

– يا جماعة دي ما عدالة، دا إجرام وفوضى، حندفع تمنها؛

إنت مالك!

دخلوا مدني؛

ايوووي، الفحّاطة جروا؛

– يا ناس، دييييل جنجويييد، جنجويد ربّاطة!

انت كوز 🤪!

إنت متين ح تفهم إنّه الجنجويد قاصدينّك إنت دا، وبضحّكوك بالكيزان وهم بضحكوا عليك؟؟

حسّة الببكوا أمس على الجزيرة بضحكوا اليوم على ضربة “الكيزان” في عطبرة؛

أقعد أضحك لامن الضحك يشرطنا كلّنا!

Abdalla Gafar