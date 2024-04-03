مقتل 12 شخصا بهجوم طائرة مسيّرة شمال شرقي السودان





قُتل 12 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم بواسطة طائرة مسيّرة في مدينة عطبرة، الواقعة في شمال شرق السودان، والتي كانت بمنأى من الحرب الدائرة في البلاد، وفق ما أفاد مسعف وشهود وكالة فرانس برس.

وقال شاهد في تصريح عبر الهاتف “اندلع حريق بعد هجوم بطائرة مسيّرة خلال إفطار”.

وأضاف أنّ السكان تملّكتهم “موجة ذعر بسبب صدمة الانفجار” في عطبرة الواقعة على بعد نحو 300 كلم شمال شرق الخرطوم.

وقال مصدر طبي إن “جثث 12 قتيلاً و30 جريحاً” وصلوا إلى مستشفى في عطبرة، من دون تحديد ما إذا كانوا مقاتلين أم مدنيين.

وتتمركز في عطبرة التي كانت بمنأى من المعارك، وحدات للجيش لحماية المدينة التي تكتسب أهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق المؤدي إلى بورتسودان على البحر الأحمر، حيث تتّخذ الحكومة الموالية للجيش مقرا مؤقتا.

ولم تتبنَّ أي جهة على الفور الهجوم. ولدى قوات الدعم السريع طائرات مسيّرة لكن على بُعد أكثر من 250 كلم من عطبرة.

وقال رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السابق إبراهيم الحوري بأنه تم استهداف افطار رمضاني بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل للواء البراء بن مالك ووقوع عدد من الإصابات والشهداء.

الحرة + وكالات