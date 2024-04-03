عن حادثة مسيرة عطبرة “ضربة عطبرة”: لجنة الأمن بولاية نهر النيل تصدر تعميماً صحفياً





أصدرت لجنة الأمن في ولاية نهر النيل تعميمًا صحفيًا بشأن الهجوم الذي تعرضت له صالة انفنتي في مدينة عطبرة. يتضمن التعميم التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعميم صحفي

تعرض جموع من المصلين السودانيين لهجوم غادر باستخدام طائرة مسيرة أثناء أدائهم لصلاة المغرب بعد تناول وجبة الإفطار الرمضانية في مدينة عطبرة -. خلّف الهجوم عددًا من الشهداء والجرحى الذين تم نقلهم لتلقي العلاج. سيتم نشر المزيد من التفاصيل عند استكمال التحقيقات.

نسأل الله السلامة والأمان للجميع.

سونا