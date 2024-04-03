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عن حادثة مسيرة عطبرة “ضربة عطبرة”: لجنة الأمن بولاية نهر النيل تصدر تعميماً صحفياً
أصدرت لجنة الأمن في ولاية نهر النيل تعميمًا صحفيًا بشأن الهجوم الذي تعرضت له صالة انفنتي في مدينة عطبرة. يتضمن التعميم التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
تعميم صحفي
تعرض جموع من المصلين السودانيين لهجوم غادر باستخدام طائرة مسيرة أثناء أدائهم لصلاة المغرب بعد تناول وجبة الإفطار الرمضانية في مدينة عطبرة -. خلّف الهجوم عددًا من الشهداء والجرحى الذين تم نقلهم لتلقي العلاج. سيتم نشر المزيد من التفاصيل عند استكمال التحقيقات.
نسأل الله السلامة والأمان للجميع.
سونا
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