جرائم وحوادث
تفاصيل دهس سيارة لحارس عقار وزوجته
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة – بمصادمة ومصابين أمام أحد المولات – بدائرة القسم.. بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (حارس عقار وزوجته ونجلتيهما “بهم إصابات متفرقة بالجسم”) الطريق محل البلاغ – اصطدمت بهم سيارة ولاذ قائدها بالفرار.
بوابة الأهرام
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