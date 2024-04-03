جرائم وحوادث

تفاصيل دهس سيارة لحارس عقار وزوجته

2024/04/03
الداخلية المصرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة – بمصادمة ومصابين أمام أحد المولات – بدائرة القسم.. بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (حارس عقار وزوجته ونجلتيهما “بهم إصابات متفرقة بالجسم”) الطريق محل البلاغ – اصطدمت بهم سيارة ولاذ قائدها بالفرار.

تم تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها، الذي لا يعمل ويقيم في منطقة تابعة لقسم شرطة التجمع الأول، بعد إجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة. وعند مواجهته بالتهم الموجهة إليه، اعترف بتورطه في الواقعة وبأنه قرر المغادرة من موقع الحادث خشية تعرضه للاعتداء من قبل المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وقامت النيابة العامة بتولي التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بوابة الأهرام

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/04/03