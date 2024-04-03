تفاصيل دهس سيارة لحارس عقار وزوجته

تم تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها، الذي لا يعمل ويقيم في منطقة تابعة لقسم شرطة التجمع الأول، بعد إجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة. وعند مواجهته بالتهم الموجهة إليه، اعترف بتورطه في الواقعة وبأنه قرر المغادرة من موقع الحادث خشية تعرضه للاعتداء من قبل المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وقامت النيابة العامة بتولي التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.