تأييد حبس نسرين طافش 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد ورفض استئنافها





قضت محكمة جنح مستأنف اكتوبر برئاسة المستشار محمود يحيى الاربعاء برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد وتأييد الحكم المستأنف.

في جلسة اليوم، غابت الفنانة نسرين طافش عن الحضور ووجهت النيابة العامة اتهامًا لنسرين طافش، المقيمة في منطقة الشيخ زايد، تاريخ 30 يناير 2023، بإصدار شيك بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بدافع سوء النية.

وفيما يتعلق بالدعوى، أثبتت المحكمة من خلال الأوراق ومحضر جمع الاستدلالات أن الجنحة تتمثل في إصدار المتهمة شيكًا بنكيًا في 30 يناير 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أن الشيك لا يمتلك رصيدًا كافيًا وقابلًا للصرف، وكانت المتهمة تعلم ذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

صدى البلد