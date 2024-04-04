بـ15 مليون جنيه.. ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية قبل العيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.

وفقًا للمعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تبيَّن أن مراقبًا صحيًا، يعمل في مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، قام بتحويل محل إقامته إلى مخزن لتخزين وتجارة الألعاب النارية دون ترخيص.

وبعد تنفيذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة، تم ضبطه، وتم العثور داخل المخزن على حوالي 3 ملايين قطعة من الألعاب النارية بأحجام وأشكال مختلفة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد.

صدى البلد