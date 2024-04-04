بلاغات في مواجهة حمدوك وقيادات (تقدم) الدقير وخالد عمر وصندل وآخرون تصل عقوبتها الإعدام





دوّنت النيابة العامة في السودان، دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وذكر تلفزيون السودان أن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع قد قيّدت دعاوى بنيابة مدينة بورتسودان في شرق السودان ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية.

أشار التقرير إلى أن الدعاوى تتعلق باتهامهم بإثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الجنائي السوداني، ويمكن أن تواجههم عقوبة الإعدام. وأوضح أن الأشخاص الذين تم قيدهم في الدعاوى هم رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتقدم، عبد الله حمدوك، والمتحدثة باسم التحالف رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، بالإضافة إلى القيادتين في الحزب زينب ومريم الصادق المهدي.

وتم تضمين الشخصيات التالية في الدعاوى: عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، ونائبه خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، والمتحدث باسم التجمع جعفر حسن، والقيادي فيه محمد الفكي سليمان. وتشمل الدعاوى أيضًا رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، والصحفيان ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم، بالإضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.

رصد وتحرير – “النيلين”