الرئيس السنغالي الجديد يعيّن حليفه عثمان سونكو رئيساً للوزراء

عين الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي أبرز داعميه في الانتخابات عثمان سونكو رئيسا للوزراء.

التعيين جاء بعد ساعات من تنصيب الرئيس أمس الأول، حيث تعهد بإجراء «تغيير منهجي» على رأس الدولة. وجاء في مرسوم تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية عمر سامبا با على شاشة التلفزيون الحكومي «تم تعيين السيد عثمان سونكو رئيسا للوزراء».

وقال سونكو (49 عاما) على قناة «أر تي إس»: «أدرك أهمية الثقة التي وضعها (الرئيس فاي) في شخصي».

وفاز فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 مارس الماضي بعدما حصد 54.28% من الأصوات، وهي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 يفوز معارض بالرئاسة من الجولة الأولى.

ومنذ عام 2021، يلاحق عثمان سونكو في العديد من القضايا التي طالما ندد بها باعتبارها مؤامرات دبرتها السلطة لإقصائه من السباق الانتخابي. وأثارت محاكماته اضطرابات خلفت عشرات القتلى وفرض قيود على الحريات واعتقال المئات من داعميه.

وأفرج عن الرجلين من السجن في منتصف مارس بموجب قانون عفو مثير للجدل اقترحه الرئيس ماكي سال من أجل «استرضاء» و«مصالحة» السنغاليين. واحتفل الآلاف من سكان داكار بحريتهما.

الأنباء الكويتية