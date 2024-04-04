مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث اقتحام سيارة نقل ثقيل لمقهى بأسوان





وقع حادث تصادم مأساوي في مدينة أسوان، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيلة بعدد من مركبات التوك توك، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين. الحادث وقع بجانب اقتحام السيارة لمقهى في منطقة الصداقة القديمة.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا بالحادث مساء الخميس، وكشفت التحقيقات الأولية أن سائق السيارة الثقيلة فقد السيطرة على المركبة أثناء سيرها قادمة من طريق المدينة الصناعية، مما أدى إلى اصطدامها بخمس مركبات توك توك.

نتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثتي الضحايا إلى المشرحة العمومية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الحادث وتقديم المساعدة للضحايا وذويهم.

بوابة فيتو