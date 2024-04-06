بعد “خسائر المقاطعة”.. إجراء جديد من ماكدونالدز





ستعيد شركة ماكدونالدز شراء جميع مطاعمها الإسرائيلية إثر مقاطعة العلامة التجارية بعد أن تعرضت لانتقادات بسبب تقديم آلاف الوجبات المجانية للجنود الإسرائيليين، وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأعلنت شركة الوجبات السريعة الكبيرة عن توصلها إلى اتفاق مع صاحب الامتياز ألونيال لإعادة تشغيل 225 فرعًا في جميع أنحاء البلاد، مما سيؤدي إلى توظيف حوالي 5000 شخص.

وفي يناير، اعترفت الشركة بأن الصراع أثر بشكل كبير على أعمالها، حيث تأثرت المبيعات في الشرق الأوسط وإندونيسيا وفرنسا بشكل خاص بسبب الاحتجاجات الواسعة النطاق.

تدير شركة ألونيال، التي يملكها ويديرها الرئيس التنفيذي عمري بادان، مطاعم ماكدونالدز في إسرائيل لأكثر من 30 عامًا.

تستخدم ماكدونالدز نظام الامتياز، حيث يتم منح المشغلين الأفراد ترخيصًا لتشغيل المطاعم وتوظيف الموظفين.

شهدت ماكدونالدز حملة مقاطعة بعد أن أصدرت بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة بيانات تنأى فيها عن الشركة بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل.

تم تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء العالم مع انتشار المقاطعة الشعبية إلى خارج منطقة الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى المطاعم في المنطقة، تأثرت أعمال ماكدونالدز في فرنسا وإندونيسيا وماليزيا أيضا.

في بداية العام، ألقى كريس كيمبكزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، باللوم في رد الفعل العنيف على “المعلومات المضللة”، لكنها أضرت بالبيانات المالية للشركة رغم ذلك، التي فقدت هدف المبيعات الفصلية الأول منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ووصفت ماكدونالدز المقاطعة بأنها “مثبطة للهمم ولا أساس لها من الصحة”.

وتعتمد الشركة على آلاف الشركات المستقلة لامتلاك وتشغيل معظم متاجرها التي يزيد عددها عن 40 ألف متجر حول العالم. حوالي 5 بالمئة منها تقع في الشرق الأوسط

وقال كيمبكزينسكي في ذلك الوقت: “في كل دولة نعمل فيها، بما في ذلك الدول الإسلامية، يتم تمثيل ماكدونالدز بكل فخر من قبل مالكين محليين”.

وأضاف رئيس ماكدونالدز: “طالما استمرت هذه الحرب… لا نتوقع أن نرى أي تحسن كبير في هذه الأسواق”.

وتأمل الشركة أنه من خلال إعادة الأعمال الإسرائيلية “إلى الداخل” يمكنها استعادة سمعتها في الشرق الأوسط وتحقيق أهداف مبيعاتها الرئيسية مرة أخرى.

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