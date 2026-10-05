10 أسئلة تكشف غموض رحلة “فلاي دبي- 1073”.. ماذا حدث داخل الطائرة؟

تحوّلت رحلة عادية من دبي إلى تل أبيب، خلال دقائق، إلى مشهد من الفوضى والرعب؛ طائرة تهوي آلاف الأقدام، وقمرة قيادة تتحول إلى ساحة اشتباك، وقائد مصاب يحاول فتح الباب أمام الركاب، قبل أن يتدخلوا للسيطرة على مساعد الطيار وإنقاذ الطائرة من مصير مجهول.

ومنذ الهبوط الاضطراري لرحلة “فلاي دبي” رقم “1073” في تبوك السعودية، بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2026، تتكشف تفاصيل جديدة حول واحدة من أكثر وقائع الطيران إثارة للجدل في العام الحالي، بينما لا تزال أسئلة أساسية تنتظر إجابات التحقيق.

وأقلعت الطائرة، التي كانت تقل أكثر من 170 شخصا، من دبي متجهة إلى تل أبيب، قبل أن تشهد داخل المجال الجوي السعودي سلسلة من المناورات الخطرة، وفي غضون ما يزيد قليلًا على 30 ثانية، فقدت أكثر من 16 ألف قدم من الارتفاع، فيما أرسلت إشارات استغاثة تشير إلى حالة طوارئ وتدخل غير مشروع.

ومع تضارب بعض التفاصيل واستمرار التحقيقات، تبرز 10 أسئلة رئيسية لفهم ما حدث داخل الطائرة:

ماذا حدث للطائرة خلال الرحلة؟

أقلعت “فلاي دبي- 1073” من دبي في الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، وعلى متنها أكثر من 170 راكبا وعضو طاقم، كان معظمهم إسرائيليين.

وبعد أكثر من ساعتين، وفي الساعة 05:21، انعطفت الطائرة بشكل مفاجئ وحادٍ داخل المجال الجوي السعودي، قبل أن تهوي نحو الأرض مرتين.

وفي أخطر لحظات الرحلة، فقدت الطائرة أكثر من 16 ألف قدم خلال ما يزيد قليلا على 30 ثانية، قبل أن تستعيد استقرارها وتغيّر مسارها فوق المجال الجوي الأردني باتجاه تبوك.

كما أرسلت إشارات استغاثة تفيد بوجود حالة طوارئ وتدخل غير مشروع، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن “جهاز الإرسال والاستقبال أُغلق في مرحلة ما لنحو نصف ساعة”.

ماذا جرى داخل قمرة القيادة؟

قال قائد الطائرة ومسؤولون إسرائيليون وسعوديون إن مساعد الطيار هاجم القائد وأصابه أثناء الرحلة.

وبحسب النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، فقد استخدم مساعد الطيار فأسًا مخصصة لحالات الطوارئ وموجودة داخل قمرة القيادة.

وقال القائد إنه رغم إصابته وسقوطه على أرضية القمرة، فقد تمكن خلال إحدى حالات الهبوط الحاد من فتح الباب، لتبدأ بعدها لحظة حاسمة دخل فيها الركاب إلى قمرة القيادة.

ونقل مسؤولون إسرائيليون عن شهود أن مساعد الطيار كان يضرب لوحة التحكم بعنف، فيما بدا، وفق روايتهم، أنه يحاول إسقاط الطائرة.

كيف أنقذ الركاب الطائرة؟

لاحظت إحدى الراكبات وجود اضطراب داخل القمرة بعد فتح الباب، فأبلغت بقية الركاب، واندفع 4 ركاب على الأقل نحو مساعد الطيار، وتمكنوا من السيطرة عليه وإبعاده عن أجهزة التحكم.

وقال أحد الركاب إنه أعاد الطائرة إلى وضعها الطبيعي بمساعدة آخرين، بعدما سحبوا مساعد الطيار بعيدًا عن أجهزة التحكم.

والمفارقة أن الراكب، قال إنه تعلم كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة بعدما شاهد برنامجًا تلفزيونيًا عن حوادث تحطم الطائرات، وفق تعبيره.

وفي الوقت نفسه، تمكن ركاب آخرون من تقييد مساعد الطيار باستخدام أسلاك سماعات الأذن، بينما تولى طبيب كان على متن الطائرة علاج قائد الطائرة المصاب.

إلى أي مدى اقتربت الطائرة من التحطم؟

في أشد مراحل الهبوط، كانت الطائرة تفقد ارتفاعها بمعدل يقارب 166 مترًا في الثانية، وخسرت أكثر من 16 ألف قدم في غضون ما يزيد قليلا على 30 ثانية.

وتعد مثل هذه المعدلات من الهبوط شديدة الخطورة، إذ ارتبطت مناورات مماثلة في حوادث سابقة بتحطم طائرات.

لكن الطائرة استعادت استقرارها قبل أن تهبط بسلام في تبوك، لتنتهي رحلة كادت تتحول إلى كارثة جوية.

لماذا كان هناك طياران آخران على متن الرحلة؟

وسط الفوضى داخل قمرة القيادة، ظهر عنصر ساعد في إنقاذ الرحلة، وجود طيارين آخرين من “فلاي دبي” على متن الطائرة، رغم أنهما لم يكونا ضمن طاقم القيادة العامل.

وقال طيار تحدثت إليه وسائل إعلام غربية، إن وجودهما “ربما كان بهدف توفير بديل احتياطي في حال تعرض الطاقم الأساسي للإرهاق”.

وأشار إلى أن “الرحلات في المنطقة قد تواجه تغييرات متكررة في مساراتها بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة مع إيران، وهو ما قد يزيد الضغط على أطقم الطيران”.

وبعد السيطرة على مساعد الطيار، تولى الطياران الآخران زمام القيادة وساهما في إيصال الطائرة إلى تبوك.

من هو مساعد الطيار؟

ما تزال هوية مساعد الطيار غير معلنة رسميًا، لكن مصدرين مطّلعين على الواقعة أبلغا وكالة “رويترز” بأن “هويته حُددت على أنه همام الهمامي، وأنه يحمل الجنسية العُمانية”، على حد قولهما.

ولم تعلّق السلطات العُمانية على هذه المعلومات، كما لم يصدر أي تعليق من الهمامي أو ممثل عنه.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال إن مساعد الطيار خضع، وفق المعلومات التي لديه، لعملية “تلقين أفكار متطرفة”، وإن “لديه نزعة انتحارية”، من دون أن يقدم تفاصيل تدعم هذه المزاعم.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن “الاعتقاد الأولي يشير إلى أنه تصرف بمفرده”، بينما أكد السفير الإسرائيلي لدى الإمارات يوسي شيلي، أن “دوافعه لم تتضح بعد”.

كما أُشير إلى أن “مساعد الطيار تلقى تدريبًا لدى الخطوط الملكية المغربية”، التي قيل إنها رفضت طلباً تقدم به للعمل لديها.

كيف اجتاز مساعد الطيار إجراءات الفحص الأمني؟

يخضع الطيارون لفحوص خلفية وتقييمات نفسية وإجراءات أمنية مشددة، خاصة في الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستبحث في “الثغرة”، التي سمحت لمساعد الطيار بالصعود إلى الطائرة، فيما أفاد مكتبه بأن إسرائيل “تعتزم تشديد إجراءات الفحص الأمني للطيارين القادمين إليها”.

ولا يزال التحقيق مطالبًا بالإجابة عن سؤال جوهري: هل كانت هناك مؤشرات سابقة على سلوك مساعد الطيار أو حالته النفسية كان يمكن أن تكشفها إجراءات الفحص؟

هل كانت إيران أو دولة أخرى وراء ما حدث؟

وسط التوتر الإقليمي، برزت سريعًا تكهنات بشأن احتمال وجود جهة خارجية خلف الواقعة، لكن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قالوا إن “إسرائيل لم تثبت حتى الآن أي تورط إيراني”.

ولا توجد، حتى الآن، أدلة علنية تثبت تورط إيران أو أي دولة أخرى، فيما لم تعلق طهران على الحادثة.

وتبقى هذه الفرضية من الملفات التي قد تكشف التحقيقات مزيدًا من تفاصيلها.

ما الذي لا يزال غامضا؟

رغم وصف النائب العام الإماراتي ما جرى بأنه شروع في تنفيذ “عملية إرهابية”، ما تزال الصورة الكاملة بعيدة عن الاكتمال.

ما الدافع؟ ومتى بدأ الهجوم تحديدًا؟ وكيف تمكن مساعد الطيار من السيطرة على القائد؟ ومتى انتقل التحكم بالطائرة من الطاقم الأساسي إلى الركاب ثم الطيارين الآخرين؟

كما ظهرت تكهنات حول احتمال استخدام سكين، بعدما سأل أحد الركاب عن سكين في أحد المقاطع المصورة، لكن لا توجد معلومات إضافية مؤكدة بشأن ذلك.

والأهم… ماذا كان سيحدث لو لم يتمكن الركاب من دخول قمرة القيادة والسيطرة على مساعد الطيار؟

من يحقق في الواقعة؟ وماذا يمكن أن تكشف التحقيقات؟

أمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء تحقيق في الحادثة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الإمارات.

وقالت السعودية إنها أجرت التحقيق الأولي بالتعاون مع فرق أمنية إماراتية، بينما قال نتنياهو إن إسرائيل، التي تربطها بالإمارات علاقات دبلوماسية وأمنية وثيقة، “قد تشارك” في التحقيق.

من جانبها، أكدت “فلاي دبي” إجراء تحقيق شامل في الواقعة.

ومن المنتظر أن تركّز التحقيقات على إعادة بناء الدقائق الحاسمة للرحلة، وتحديد ما حدث داخل قمرة القيادة، وفهم دوافع مساعد الطيار، ومعرفة كيفية تمكنه من الوصول إلى قائد الطائرة والسيطرة عليه، فضلًا عن تحديد ما إذا كانت هناك ثغرات أمنية أو تشغيلية سمحت بوقوع الحادث.

وكالة سبوتنيك