تسلا تواجه دعوى بـ”الاحتيال” على موظفين في كاليفورنيا

تواجه شركة تسلا دعوى قضائية جماعية جديدة تتهمها بانتهاك قانون الأجور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يُزعم أنها لم تدفع أجور ساعات العمل الإضافية ولم توفر فترات الاستراحة والإجازات المرضية لعدد كبير من عمال مصنعها ومستودعها.

قدّم موظفان سابقان في مصنع تجميع تسلا في فيرمونت، كاليفورنيا، الدعوى إلى محكمة اتحادية في سكرامنتو، حيث يطالبون بتعويضات تقدر بخمسة ملايين دولار نيابة عن الآلاف من العمال في تسلا بولاية كاليفورنيا.

ويُزعم من قبل الموظفين السابقين أن تسلا انتهكت عدة قوانين عمل في الولاية، بما في ذلك عدم دفع أجور الساعات الإضافية وعدم توفير فترات الراحة والإجازات المرضية.

لم يرد تعليق من تسلا بعد على هذه الاتهامات.

وتأتي الدعوى في وقت تحاول فيه تسلا دحض ادعاءات بأنها تتسامح مع التمييز العنصري ومضايقة العمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى في كاليفورنيا. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.

رويترز