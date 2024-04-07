حركات الكفاح المسلح: لدينا معلومات مؤكدة بنية هجوم الدعم السريع على الفاشر ونحن وكل جاهزين





‏عقدت حركات الكفاح المسلح يوم الجمعة ٥ أبريل ٢٠٢٤ في بورتسودان، اجتماعا موسعا بحضور لجنة إسناد القوات المسلحة و حركات الكفاح المسلح . و قد حيا المجتمعون في مستهل الاجتماع جميع شهداء الأمة السودانية، كما حيا الشعب السوداني على صبره و عزيمته القوية و صموده و دعمه للقوات المسلحة و حركات الكفاح المسلح و المقاومة الشعبية و هي تذود عن حياض الوطن. و ناقش المجتمعون باستفاضة الأوضاع الأمنية و الإنسانية في الاقليم و الترتيبات الجارية لحماية القوافل الإنسانية و تحرير الاقليم و كل ولايات السودان من مليشيا الدعم السريع.

‏أدانت القوى المجتمعة الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له قوافل الاغاثة و المساعدات الإنسانية التابعة لمنظمتي اليونيسف و برنامج الغذاء العالمي WFP الأمميتين، بواسطة مليشيات الدعم السريع في شرق الفاشر و أم قندول بمحلية مليط خلال الأسبوعين الماضين، و الذي يمثل تحدياً سافراً للأمم المتحدة و أجهزتها المختلفة و عرقلة للمجهودات الدولية لإغاثة المواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية بسبب منع مليشيات الدعم السريع وصول الأغذية و الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى دارفور و كافة مناطق سيطرتها.

‏ادانت قوى الكفاح المسلح المجتمعة الهجوم الغادر الذي تعرضت له قافلة حركة تحرير السودان ( عبد الواحد ) بواسطة مليشيات الدعم السريع بالقرب من الفاشر الأسبوع الماضي و الذي استشهد فيه عدد من قوات الحركة و جرح آخرون، و تؤكد حركات الكفاح المسلح انها لن تتواني في الدفاع و القتال في خندق واحد ضد أي هجوم تتعرض له أية حركة من حركات الكفاح المسلح منفردة أو مجتمعة.

‏حذرت حركات الكفاح المسلح، مليشيا الدعم السريع من مغبة الهجوم على مدينة الفاشر، حيث توفرت معلومات مؤكدة أنها تعد العدة لمهاجمة المدينة. و في هذا الصدد، تؤكد قوى الكفاح المسلح أن قواتها و القوات المسلحة السودانية و القوى الشعبية في الفاشر على أتم الاستعداد ليس لصد الهجوم على الفاشر فحسب، بل لدحر هذه المليشيات و تحرير دارفور و كل السودان.

‏طالب المجتمعون الأمم المتحدة و المنظمات الإنسانية و الدول المانحة لتسريع إرسال و إيصال المساعدات الإنسانية لدارفور و ربوع السودان حيث يعيش المواطنون ضنك العيش و بخاصة في معسكرات النازحين بسبب الجوع و المرض و الانفلات الأمني في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

‏المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار و عاجل الشفاء للجرحى.

‏الموقعون:

‏حركة العدل و المساواة السودانية ‏حركة تحرير السودان؛ ‏تجمع قوى تحرير السودان؛ ‏التحالف السوداني؛ ‏حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي؛ ‏حركة تحرير السودان – المجلس القيادي؛ ‏لجنة إسناد القوات المسلحة و حركات الكفاح المسلح ( اقليم دارفور ).