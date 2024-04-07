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حركات الكفاح المسلح: لدينا معلومات مؤكدة بنية هجوم الدعم السريع على الفاشر ونحن وكل جاهزين
عقدت حركات الكفاح المسلح يوم الجمعة ٥ أبريل ٢٠٢٤ في بورتسودان، اجتماعا موسعا بحضور لجنة إسناد القوات المسلحة و حركات الكفاح المسلح . و قد حيا المجتمعون في مستهل الاجتماع جميع شهداء الأمة السودانية، كما حيا الشعب السوداني على صبره و عزيمته القوية و صموده و دعمه للقوات المسلحة و حركات الكفاح المسلح و المقاومة الشعبية و هي تذود عن حياض الوطن. و ناقش المجتمعون باستفاضة الأوضاع الأمنية و الإنسانية في الاقليم و الترتيبات الجارية لحماية القوافل الإنسانية و تحرير الاقليم و كل ولايات السودان من مليشيا الدعم السريع.
أدانت القوى المجتمعة الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له قوافل الاغاثة و المساعدات الإنسانية التابعة لمنظمتي اليونيسف و برنامج الغذاء العالمي WFP الأمميتين، بواسطة مليشيات الدعم السريع في شرق الفاشر و أم قندول بمحلية مليط خلال الأسبوعين الماضين، و الذي يمثل تحدياً سافراً للأمم المتحدة و أجهزتها المختلفة و عرقلة للمجهودات الدولية لإغاثة المواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية بسبب منع مليشيات الدعم السريع وصول الأغذية و الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى دارفور و كافة مناطق سيطرتها.
ادانت قوى الكفاح المسلح المجتمعة الهجوم الغادر الذي تعرضت له قافلة حركة تحرير السودان ( عبد الواحد ) بواسطة مليشيات الدعم السريع بالقرب من الفاشر الأسبوع الماضي و الذي استشهد فيه عدد من قوات الحركة و جرح آخرون، و تؤكد حركات الكفاح المسلح انها لن تتواني في الدفاع و القتال في خندق واحد ضد أي هجوم تتعرض له أية حركة من حركات الكفاح المسلح منفردة أو مجتمعة.
حذرت حركات الكفاح المسلح، مليشيا الدعم السريع من مغبة الهجوم على مدينة الفاشر، حيث توفرت معلومات مؤكدة أنها تعد العدة لمهاجمة المدينة. و في هذا الصدد، تؤكد قوى الكفاح المسلح أن قواتها و القوات المسلحة السودانية و القوى الشعبية في الفاشر على أتم الاستعداد ليس لصد الهجوم على الفاشر فحسب، بل لدحر هذه المليشيات و تحرير دارفور و كل السودان.
طالب المجتمعون الأمم المتحدة و المنظمات الإنسانية و الدول المانحة لتسريع إرسال و إيصال المساعدات الإنسانية لدارفور و ربوع السودان حيث يعيش المواطنون ضنك العيش و بخاصة في معسكرات النازحين بسبب الجوع و المرض و الانفلات الأمني في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار و عاجل الشفاء للجرحى.
الموقعون:
حركة العدل و المساواة السودانية
حركة تحرير السودان؛
تجمع قوى تحرير السودان؛
التحالف السوداني؛
حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي؛
حركة تحرير السودان – المجلس القيادي؛
لجنة إسناد القوات المسلحة و حركات الكفاح المسلح ( اقليم دارفور ).
٦ أبريل ٢٠٢٤
بورتسودان.
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