زيلينسكي يأمل في تحديد موعد لقمة سلام في سويسرا
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل أن يحدد مع الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، موعدا خلال أيام لعقد قمة عالمية للسلام في سويسرا بمشاركة ما يتراوح بين 80 و100 دولة.
وفقًا لروسيا، فإن اجتماعًا من هذا النوع لن يكون ذو أهمية إذا لم تشارك فيه. وسابقًا، اقترحت أوكرانيا عقد قمة عالمية للسلام، لكنها أكدت أنها لن تدعو روسيا للمشاركة فيها.
وأشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال مقابلة تلفزيونية يوم السبت، إلى أنه سيتعين عليه التوصل إلى اتفاق مع الرئيسة السويسرية بشأن الموعد المناسب، ثم إرسال الدعوات لقادة العالم.
وأضاف قائلاً: “نتوقع مشاركة حوالي 80 إلى 100 دولة… أعتقد أن هذا هو عدد الدول التي ستكون قادرة على محاولة الضغط على روسيا لتحقيق سلام عادل”.
وأكد زيلينسكي أنه خلال زيارته لمنطقة تشيرنيهيف، حيث قام بزيارة التحصينات يوم الجمعة، أنه لم يتلق أية دعوات حتى الآن.
وردا على سؤال عن دور تركيا، قال زيلينسكي إنه ممتن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمه ورغبته في الوساطة، مشيرا إلى أن تركيا لديها أيضا مصالح أخرى وعلاقات قوية مع روسيا.
وقال “تركيا كوسيط لا تكفي بالنسبة لنا”، موضحا أنها من بين “الدول التي يمكنها القيام بمهمة وساطة لكن لا وسيطا منفردا”.
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