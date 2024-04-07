زيلينسكي يأمل في تحديد موعد لقمة سلام في سويسرا

وفقًا لروسيا، فإن اجتماعًا من هذا النوع لن يكون ذو أهمية إذا لم تشارك فيه. وسابقًا، اقترحت أوكرانيا عقد قمة عالمية للسلام، لكنها أكدت أنها لن تدعو روسيا للمشاركة فيها.

وأشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال مقابلة تلفزيونية يوم السبت، إلى أنه سيتعين عليه التوصل إلى اتفاق مع الرئيسة السويسرية بشأن الموعد المناسب، ثم إرسال الدعوات لقادة العالم.

وأضاف قائلاً: “نتوقع مشاركة حوالي 80 إلى 100 دولة… أعتقد أن هذا هو عدد الدول التي ستكون قادرة على محاولة الضغط على روسيا لتحقيق سلام عادل”.

وأكد زيلينسكي أنه خلال زيارته لمنطقة تشيرنيهيف، حيث قام بزيارة التحصينات يوم الجمعة، أنه لم يتلق أية دعوات حتى الآن.