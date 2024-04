عبد الله الأزرق: نعم، إحدى كوارث السودان هنا (2)

قد لا يعلم كثيرون أن حمدوك وافق على تسليم الأكلشيهات الحقيقية (نماذج تصاميم) طباعة الجنيهات السودانية للإمارات؛ لتتولى الأمارات طباعة عملتنا.

□ وبالفعل طبعت الإمارات مئات مليارات الجنيهات السودانية؛ وهرّبت أكثرها لأولاد دقلو؛ ومُوّلت بعض عمليات الحرب من تلك المبالغ.

□ وما زال حمدوك يطرح نفسه كمصلح للحالة السودانية دون حياء.

□ والمؤسف أن السلطات لم تطبع عملات جديدة؛ بل إن المحافظ أعلن أن كلاً من الجنيهات القديمة وتلك التي غُيّر فيها فقط توقيع المحافظ مُبرئة للذِمّة!!!

□ علماً بأن المليشيا نهبت الأموال من البنوك وأصبحت هي أكثر من يملك المال في السودان.

□ كما أن الأموال التي طبعتها الأمارات تملأ جيوب هؤلاء المجرمين.

□ ولأنه يمكن تحويل أي مبلغ (دون سقف) هُرّبت الأموال لمصر ولدبي واشتريت بها الشقق، وهربت لدول عديدة. واشتريت بها المنازل والعمارات والمزارع وقطع الأراضي داخل السودان.

□ مما يجدر ذكره أن كل الدول تُسائل الذين يحولون أموالاً تفوق سقفاً تُحدده، حتى داخل بلدها.

□ بعد هذه الحرب سنتفاجأ بطبقة جديدة من الأثرياء والملّاك، ما كنا نعرف لهم ضربا في أرض الاعمال والتجارة.

□ على أن من أخطر أسلحة المليشيا في هذه الحرب هو نظام (بنكك)؛ وذلك لسببين:

○ أولهما: أنه يكاد يكون مملوكاً للإمارات.

○ وثانيهما: أنه نظام بلا سقوف Ceiling تَحُدّ من مبالغ التحويل.

وعبر نظام بنكك تجري تجارة العملة الشيئ الذي أدى لارتفاع سعر الدولار. وقد عملت المليشيا على تجفيف الدولار عبره، ثم تهريبه، أسوة بتهريب الذهب بالأطنان الجاري حتى الآن.

□ وكوّن اولاد دقلو استثمارات في عدد من الدول مثل إثيوبيا وكينيا والإمارات وتنزانيا، مع تغيير أسماء الملاك أحياناً، بحيث لا تشير لهم. وعبر الأموال المهربة جرت رشا لرؤساء دول أفريقية.

□ ولعبد الرحيم دقلو مصفاة ذهب في تنزانيا، ولكن السلطات السودانية لم تُلاحقه عبر الحكومة التنزانية.

□ مَكّن نظام بنكك أولاد دقلو والمتنفذين في المليشيا بتحويل موجودات البنوك السودانية، مما أضطرها لإغلاق أكثر من 70% من فروعها، وإعطاء بعض موظفيها إجازات من غير رواتب، وستصبح بنوك عديدة غير قادرة على سداد مديونياتها، بل كثير منها سيعلن إفلاسه ويخرج من سوق العمل. وما عجز الحكومة عن سداد رواتب الموظفين إلّا بسبب ما فعلته المليشيا بالمصارف وتعطيلها للمرافق التي تدر الموارد للخزينة العامة، بل إيقاف عجلة الاقتصاد في ولايات عديدة.

□ وبعد:

فإن الحرب الاقتصادية التي شنتها المليشيا على الدولة ليست أقل خطراً عن قتالها بالسلاح.

□ وجراء النتائج الكارثية ضعفت قدرات الدولة المالية وهي تخوض حرباً، وهذا يؤثر مباشرة على العمليات الحربية.

□ ولولا أن الجيش السوداني جيش استثنائي؛ ولولا سنده من المجاهدين فقد كان المفترض أن ينهار.

□ الجيوش تزحف على بطونها Armies Crawl with their bellies، كما يقال، وعبر المال يتم إطعامها وإمدادها.

□ ومن هنا برزت الميزات الاستثنائية لقواتنا، فجنودها ومجاهدوها يقاتلون وبطونهم خاوية؛ ويقتاتون أحياناً ببصلة!!!

□ ورغم كل هذا تجدهم مصممون على الانتصار.

□ من هذا الباب تبرز أهمية ما قاله الفريق ياسر العطا عن بنك السودان ومرافق ومنشآت حكومية أخرى مهمة.

□ فقد حشدت قحت والحزب الشيوعي وأولاد دقلو مئات الموظفين في مرافق حيوية مثل بنك السودان ووزارة المعادن ووزارة النفط والكهرباء ووزارة الصحة.

□ ولم يكن لمعظمهم تأهيل سوى الولاء للجهة التي عيَّنتهم، وهؤلاء هم من يكبلون الدولة الآن.

□ وللتدليل على انعدام الكفاءة نذكر بتجمد النفط في الانابيب، ولم يستطع القادمون الجدد من حل تلك المعضلة إلّا بعد تطوع المفصولين بحلها.

□ جرى تعيين من يتيح المال بالدولارات من بنك السودان لبنك الخليج وأمثاله من المصارف التي تمول حرب أولاد دقلو.

□ كما تواصل تلك الكوادر المليشياوية والقحاتية العمل عبر نظام بنكك الذي ( شفطت) Syphoned عبره أموال السودان.

□ وبعد البعد سعادة الفريق البرهان ورفاقه:

اسمحوا لي أن أذكركم أن الحاكم لا يَشتكي، الحاكم يُِشتكى إليه وهو من يحل المشكلة.

□ فالمطلوب منكم تطهير كل مرافق الدولة ممن يعطلها ويكبلها ويدعم المليشيا المجرمة. Don’t complain please , rather take action

□ واعلموا أنه «لا يضرنا العدو الخارجي، حين لا يكون هناك عدو بين ظهرانينا»

« When there is no enemy within , the enemies outside cannot hurt you»

ومن كبّل أجهزة الدولة ولوثها بموالاة المليشيا والعملاء، لا مُشاحّة من تطهيرها Purge منه، واستبدالهم بكوادر وطنية ذات كفاءة، وبخاصة في مناصب اتخاذ القرار، وتلك المتخصصة في نظام الصيرفة الإلكترونية Electronic Banking System.

□ حفظ الله السودان.

○ السفير عبد الله الأزرق

○ 6 أبريل 2024م