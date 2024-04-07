مسيرة ونهر النيل مخيرة!!





*لجهلنا بالعلوم العسكرية وأسرار القوات النظامية كنا ولا زلنا نفترض أن يتم تحريك المدفعية عطبرة لترابط أمام شندي وتحريك مشاة شندى لتتموضع في حجر العسل وبذات القدر يتم تحريك الفرق العسكرية في كل الولايات لتكون امام كل ولاية في شكل ارتكازات عسكرية ووضعية قتال في المقدمة والأرواح و الاعراض والممتلكات من خلفها بينما تكون المقاومة الشعبية وقوات الهيئة في الداخل وعلى إستعداد دائم لخوض حرب المدن واستهداف العملاء ولكننا نمسك عن الحديث حول القوات النظامية حتى يأذن الله بكتاب التحرك وفتح حدود المسؤولية ونوجه حديثا للمقاومة الشعبية المسلحة*

*عدد من الافتراضات حول المسيرة التى اخترقت أمان نهر النيل وليس من بينها افتراض واحد يضع مسؤولية ما وقع على عاتق المقاومة الشعبية ولأن (البتجي من السماء تتحملها الواطة) فإن على المقاومة الشعبية في نهر النيل أن تتقدم على الأرض وفي حدود المسؤولية التى نعرفها حتى النقطة الفاصلة بين نهر النيل والخرطوم وان يكون ردها على الأرض تنظيف شمال الولاية من جيوب التمرد والسماء يحرسها الله!*

*بقلم بكرى المدنى*