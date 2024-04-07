تأشيرات وهمية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين فى دار السلام





كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل حالة تضرر تشمل 10 أشخاص جراء عمليات نصب قام بها مالك شركة سفريات واستغلالهم فيما يتعلق بترتيب رحلات العمرة.

تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغاً من عدد من الأشخاص يفيد بأنهم تعرضوا للنصب من قِبَل مالك مكتب سفريات، حيث تم استولاءه على مبالغ مالية بلغت 270 ألف جنيه منهم مقابل ترتيب تأشيرات السفر لأداء فريضة العمرة. لكنهم اكتشفوا فيما بعد أن التأشيرات التي حصلوا عليها كانت مزيفة، ورفض المتهم تعويضهم عن المبالغ المالية التي دفعوها.

تم القبض على المشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتم تقديمه للنيابة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.

جريدة الدستور