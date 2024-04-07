بأسلوب الخطف.. حبس 4 متهمين بسرقة عملات أجنبية ومحلية في السلام





قررت نيابة السلام حبس أربعة أشخاص لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص باستخدام أسلوب الخطف في منطقة السلام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وصلت بلاغات لقسم شرطة السلام الأول في مديرية أمن القاهرة تفيد بأن شخصين قاما بخطف حقيبة تحتوي على مبالغ نقدية (عملات أجنبية ومحلية) من شريك في مصنع للأحذية، والذي يقيم ضمن نطاق قسم شرطة عين شمس، قبل الفرار من المكان.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص “يحملون جنسية إحدى الدول”- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها – ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة الفجر