حبس شخصين لإدارتهما مخزنين مستلزمات طبية بدون ترخيص في الساحل





قررت نيابة الساحل حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإدارة مخزنين مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

وأظهرت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة وجود شخصين يديرون مخزنين ويمارسون نشاطًا غير مرخص في منطقة قسم شرطة الساحل، حيث ضبطوا وبحوزتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من مصدر غير معروف وبدون وثائق تثبت مصدرها، بغرض تسويقها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعند التحقيق في مكان المخزنين، تم العثور على مجموعة واسعة من المستلزمات الطبية.

وبعد مواجهتهما، اعترف المتهمان بإدارتهما للمخزنين دون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بهدف بيعها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الشروق نيوز