جرائم وحوادث
مكافحة التهريب نهرالنيل تضبط 6 مركبات تحمل وقود وأدوية ومواد أخرى مهربة
أوقفت قوة تتبع لمكافحة التهريب نهرالنيل قافلة تهريبية مكونة من 6 مركبات محملة بالوقود وأدوية مخالفة للإشتراطات الصحية ومواد تجميل وكيميائيات تستخدم في عمليات التعدين العشوائي وذلك بعد الرصد وتتبع المعلومات المتاحة
مدير مكافحة التهريب بالولاية العميد شرطة / آدم عمر سبيل أكد على إستمرار القوة في إغلاق كافة المنافذ التهريبية عبر إنتشارها الواسع في الطرق الصحراوية النائية تصدياً للحرب الإقتصادية الممنهجة على البلاد
وهنأ القوة على الإنجازات المتتالية موجهاً بمزيد من اليقظة وبذل الجهد في سبيل إنفاذ القانون وأداء الواجب
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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