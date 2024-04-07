مكافحة التهريب نهرالنيل تضبط 6 مركبات تحمل وقود وأدوية ومواد أخرى مهربة





أوقفت قوة تتبع لمكافحة التهريب نهرالنيل قافلة تهريبية مكونة من 6 مركبات محملة بالوقود وأدوية مخالفة للإشتراطات الصحية ومواد تجميل وكيميائيات تستخدم في عمليات التعدين العشوائي وذلك بعد الرصد وتتبع المعلومات المتاحة

مدير مكافحة التهريب بالولاية العميد شرطة / آدم عمر سبيل أكد على إستمرار القوة في إغلاق كافة المنافذ التهريبية عبر إنتشارها الواسع في الطرق الصحراوية النائية تصدياً للحرب الإقتصادية الممنهجة على البلاد