جرائم وحوادث
الميليشيا تهاجم قرى اللبان والسلامات ودقاق فور وتواصل انتهاكاتها في منطقة مليط بشمال دارفور
قال الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية محي الدين إبراهيم بمقتل عدد من المواطنين العزل بقرى منطقة “قردود ناما” بجنوب كردفان بواسطة الدعم السريع وسرقة عدد من الأسواق.
– الميليشيا تهاجم قرى اللبان والسلامات ودقاق فور وتواصل انتهاكاتها في منطقة مليط بشمال دارفور
– قطعت الميليشيا الإمداد الغذائي والدواء من المواطنين في إقليم دارفور وكذلك ولاية الجزيرة في محلية المسالمة وأم عضام.
– تعددت انتهاكات الميليشيا من تعذيب وقتل واغتصاب النساء وسرق الأسواق والتهجير القسري
– نطالب جميع المنظمات الوطنية بإدانة هذا السلوك وتجريمه وتقديم الجناة للعدالة.
الجزيرة – السودان
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