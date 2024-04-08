– الميليشيا تهاجم قرى اللبان والسلامات ودقاق فور وتواصل انتهاكاتها في منطقة مليط بشمال دارفور

قال الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية محي الدين إبراهيم بمقتل عدد من المواطنين العزل بقرى منطقة “قردود ناما” بجنوب كردفان بواسطة الدعم السريع وسرقة عدد من الأسواق.