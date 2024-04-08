



*بالمنطق البسيط*

هاجم القحاطة/ التنسيقيون من انتقدوا الدول التي تدعم المتمردين بالسلاح والمرتزقة، ولكي يتوفر لهجومهم الحد الأدنى من الاتساق – دون النظر إلى صحته أو عدمها – يجب أن يُبنَى موقفهم على واحد من إثنين :

(١) : *إما أنهم على قناعة بأن هذه الدول بريئة من دعم المتمردين بالسلاح والمرتزقة، وفي هذه الحالة 😘

– يجب أن يعبروا عن قناعتهم هذه صراحةً .

– وأن يقدموا أدلة البراءة التي صنعت هذه القناعة .

– وأن يردوا على أدلة الاتهام التي قدمتها حكومة السودان، وتلك التي قدمها خبراء الأمم المتحدة .

– ⁠وأن يردوا على الفيديوهات التي وثقت وجود المرتزقة .

– وبعد ذلك يبقى من حق الناس أن يقيموا أدلة البراءة التي قدموها، ثم يحكموا على صحة موقفهم .

( ٢ ) : *أو إنهم في حالة شك ولم يصلوا إلى قناعة بهذا الخصوص، ولا يعلمون إذا كانت هذه الدول تدعم المتمردين أو لا تدعمهم، وفي هذه الحالة 😘

– أيضاً يجب أن يعلنوا عن شكهم هذا صراحةً .

– وأيضاً يجب أن يوضحوا للرأي العام لماذا لم تقنعهم أدلة حكومة السودان وأدلة خبراء الأمم المتحدة، وأدلة الميدان والفيديوهات المنشورة للمرتزقة .

– وسيكون الموقف المتسق هو أن يطالبوا بمزيد من التحقق قبل توجيه الاتهام .

– ويبقى من حق الناس أن يقيموا هذا التشكيك ويحكموا على صحة موقفهم .

أما وإنهم :-

– لم يخوضوا في صحة الاتهام أو عدم صحته أو الشك فيه .

– ولم يناقشوا أدلة الاتهام ولم يحكموا عليها .

– وتجنبوا تماماً الحديث عن أدلة حكومة السودان وتقرير خبراء الأمم المتحدة .

– ولم يطالبوا بمزيد من التحقق قبل توجيه الاتهام .

– وأكتفوا بإدانة من يدينون هذه الدول .

– وكانوا في معرض حديثهم عن أسباب قوة الدعم السريع واستحالة حله قد قالوا ، على لسان الناطقة الرسمية باسم التنسيقية الأستاذة رشا عوض : ( لهم ارتباطات عابرة للحدود تأتي لهم بمدد من “المقاتلين” ولهم ارتباطات اقليمية كذلك)

أما وهذا هو الحال، فلن نظلمهم إذا قلنا :

– إنهم يرفضون اتهام هذه الدول أياً كانت الحقيقة سواء أكانت تدعم المتمردين أو لا تدعمهم .

– أن شعارهم ( لا للحرب ) يتعطل في هذه الجزئية .

– ⁠وأنهم، لا يرفضون دور الدعم الأجنبي في إشعال الحرب وتأجيجها وتوسعها واستمرارها، وإنما يرون فيه عنصر قوة يدعم موقفهم الرافض لحل وهزيمة الدعم السريع .

إبراهيم عثمان