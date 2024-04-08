السوداني يوافق على إرسال 10 ملايين لتر وقود لقطاع غزة

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد وافقت الأحد على إرسال عشرة ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس الوزراء في بيانه إلى أن العراق قد وافق أيضًا على استضافة الجرحى الفلسطينيين من غزة وتوفير العلاج لهم في مستشفيات الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن نقص الوقود أثر سلبًا على سير الحياة في القطاع، حيث أثر على عمليات المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة.

وبدأت حرب غزة عندما قامت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بإرسال مقاتلين إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 253 رهينة، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك اليوم، قُتل ما لا يقل عن 33175 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي على غزة، وأصيب 75886 آخرون، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

رويترز