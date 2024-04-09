من الجنسية الإثيوبية.. القبض على مخالفين لتهريبهما (67) كجم من الحشيش





ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، مخالفين من الجنسية الإثيوبية لنظام أمن الحدود، بتهريبهما كمية تقدر بـ 67 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما مع المضبوطات للجهات المختصة.

تحث الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي نشاطات متعلقة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة للشرطة في المناطق المختلفة، وسيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

جريدة المدينة