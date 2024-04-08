بالصور.. مباحث عطبرة تفك طلاسم جريمة سرقة وتنجح في الوصول للمتهمين والمعروضات في وقت وجيز

وكان أحد المواطنين قد أبلغ قسم شرطة الأوسط عطبرة بأن مجهولاً قام بكسر زجاج سيارته وسرق منها مبلغ 14 مليون وسبعمائة الف جنيه وفور تلقي البلاغ بدأت القوة المختصة في جمع المعلومات والتحريات الميدانية حتى تم القبض على المتهمين الثلاثة وبالتحري معهم أقروا بإرتكابهم لجريمة السرقة من خلال تتبع المجني عليه منذ خروجه من أحد البنوك بالدامر إلى لحظة توقفه بعطبرة.