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بالصور.. مباحث عطبرة تفك طلاسم جريمة سرقة وتنجح في الوصول للمتهمين والمعروضات في وقت وجيز
تمكن فريق مختص من مباحث شرطة ولاية نهرالنيل “شعبة عطبرة” في الساعات الأولى من صباح الاثنين من فك طلاسم جريمة سرقة وقعت بحي الداخلة عطبرة.
وكان أحد المواطنين قد أبلغ قسم شرطة الأوسط عطبرة بأن مجهولاً قام بكسر زجاج سيارته وسرق منها مبلغ 14 مليون وسبعمائة الف جنيه وفور تلقي البلاغ بدأت القوة المختصة في جمع المعلومات والتحريات الميدانية حتى تم القبض على المتهمين الثلاثة وبالتحري معهم أقروا بإرتكابهم لجريمة السرقة من خلال تتبع المجني عليه منذ خروجه من أحد البنوك بالدامر إلى لحظة توقفه بعطبرة.
تم إسترداد المسروقات وضبط عربة آكسنت وموتر إستغلها المتهمون في تنفيذ جريمتهم وجاري إستكمال التحريات .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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