بورتسودان.. قوات الدفاع المدني تيسطر علي حريق ضخم

تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر من السيطرة علي حريق كبير في زرائب ديم عرب من المدخل الرئيسي للسوق وتضررت اثر ذلك عدد من المباني المجاورة ومجموعة من المحلات التجارية وأشرف ا للواء ركن م مصطفي محمد نور والي ولاية البحر الاحمر و العميد شرطة احمد محمد حميدان وبمتابعه لصيقة من العقيد شرطه عبدالله عبدالصافي مدير قوات الدفاع المدني هيئة الموانئ البحريه علي عمليات الإطفاء.

ووجدت قوات الدفاع المدني اشاده من مواطني ديم عرب بسرعة الاستجابة والعمل علي اخماد الحريق بسرعة قياسية وبمهنية عالية وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح العميد شرطة احمد محمد حميدان مشاركة عدد (٤) مركبات واطقم اسنادية تمكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون تمدد النيران وعزلها من للمنازل المجاوره وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان القوة الميدانية بقيادة كل من الملازم اول محمود محمد احمد والملازم آدم عمر موسي وعدد (١٨)ضابط الصف والجنود.

المكتب الصحفي لشرطة السودان