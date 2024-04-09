انتحلوا صفة ضباط شرطة.. سرقة أكبر تاجر مخدرات بـ دار السلام





كشفت تحريات واقعة تعرض شخص يدعى حمام.م وشهرته حمامة بمنطقة دار السلام، تفاصيل تفتيش 4 أشخاص مسكنه وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، واصطحابه لمكان غير معلوم ثم تركه بطريق كورنيش النيل.

وأوضحت تحريات الأمن في الواقعة بعد ضبط المتهمين مختار م، فوزی ع، محمد س، أسامة ف وسيدتان وهم دينا ح، بسمه م أقارب المجني عليه، انتحلوا صفة ضباط شرطة مستخدمين سيارة وجهاز لاسلكي لسرقة مبلغ مالي 400 ألف جنيه، وتبين من التحقيق مع المتهمين أن المجني عليه يعمل في تجارة المخدرات، وأن بعض المسروقات مواد مخدرة عثروا عليها داخل منزله.

وأشارت التحريات إلى اشتراك المتهمين في واقعة السرقة؛ بالاتفاق بتوزيع المسروقات بحصص متفق عليها فيما بينهم، وعن دور كل شخص في الواقعة فجاء على النحو التالي: مختار م تحصل على مبلغ مالي 20 ألف جنيه وفوزي ع تحصل على مبلغ مالى 16 ألف وبعض المشغولات الذهبية عبارة عن عدد 6 غوايش و2 سلسلة ذهب و4 خواتم ذهب، كما حصل المتهم محمد س قائد السيارة المستخدمة في الواقعة 7 آلاف جنيه، فيما حصل المتهم أحمد ع ومحمد إ على مبلغ 10 عشرة آلاف جنيه نصيبهم من حصيلة الواقعة.

وتبين من التحريات وجود صلة قرابة بين المتهمتين دينا ح وبسمة م والمجني عليه، وأنها سبق لهما التعامل مع المجني عليه في الإتجار بالمواد المخدرة.

وبمناقشتهما قررا بأنهما راودتهما فكرة سرقة المجني عليه والاستيلاء على المواد المخدرة والمبالغ المالية التي بحيازته؛ حيث قابلت المتهمة الأولى في يوم سابق بمقابلة المتهم الأول مختار م وإرشاده عن منزل المجنى عليه والاتفاق معه على إحضار المتهمين واشتراكهم معا في انتحال صفة ضباط شرطة.

كما كشفت التحريات سرقة المتهمين كمية من المخدرات بمنزل المجني عليه، جاءت كالآتي: 8 علب أقراص عقاقير زانكس و2 علب أقراص عقاقير الباركينول و100 قرص من الكيميريكا و700 قرص تامول و1800 قرص الإموتريل و200 قرص زانكس و190 قرص باركيتول و80 قرص كيميريكا.

وبإعادة مناقشة المجني عليه حمام م وشهرته حمامة، اعترف بإتجاره في الأقراص المخدرة وأن المضبوطات المضبوطة بإرشاد المتهمتين هي ملك له، والمستولى عليها بمعرفة المتهمين، وأرشد عن باقي المواد المخدرة ملكه عباره 1000 قرص من عقار الأبتريل، وذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة له بمنطقة دار السلام.

وأقر المتهم بأن تلك الأقراص المخدرة المضبوطة بإرشاده أيضا هي ملك له ولنجله، مضيفا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار فى الأقراص المخدرة بنطاق محافظة القاهرة والجيزة، حيث تبين من التحريات بأن المبالغ المالية المضبوطة حوزة المتهمين وكذا المشغولات الذهبية جميعها، من متحصلات بيع الأقراص المخدرة.

وأكدت التحريات بإتجار المتهم حمام ونجله الهارب في الأقراص المخدرة، وأن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المستولى عليها بمعرفة المتهمين المضبوطين بحوزتهم من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة، كذا بمناقشة المتهم حمام عن مصدر تحصله على المضبوطات أقر بقيامه بالتعامل مع صيدليتين الأولى صيدلية الدكتور سامي والثانية سامح الموجودين بمنطقة الكيمان بمحافظة الفيوم، وذلك في شراء الأقراص المخدرة.

القاهرة 24