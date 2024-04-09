ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي





كشفت التحقيقات والمعلومات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة الجريمة المنظمة عن تورط شخص في إدارة كيان تعليمي وهمي في منطقة شبين الكوم بالمنوفية، دون الحصول على التراخيص اللازمة، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. يتم ذلك من خلال إصدار شهادات دراسية “مزورة” للطلاب، مع إيهامهم بأن تلك الشهادات ستمكنهم من العمل في شركات ومؤسسات كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 172 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، و6 أكلاشيهات، ومجموعة من الورق الأبيض الخاص بطباعة الشهادات الدراسية، وهاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

الوطن نيوز