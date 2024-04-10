ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية من المواطنين





تبين من المعلومات والتحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك المصرية لعمليات نصب واحتيال، حيث تم استيلاء بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم. يتم ذلك من خلال مكالمات هاتفية من أشخاص يدّعون أنهم موظفو خدمة العملاء في البنوك أو شركات المحمول أو مندوبون لجهات حكومية، يخبرون العملاء بفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض. ونتيجة لذلك، يتمكن المحتالون من استيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات شرائية عبر الإنترنت وتحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي النشاط الإجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

الوطن نيوز