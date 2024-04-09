في رمضان.. القبض على بائع خضار جزائري يبيع المخدرات أمام باب المسجد





قبضت العناصر الأمنية الجزائرية على بائع خضار يقوم بترويج وبيع المخدرات أمام أحد مساجد العاصمة في شهر رمضان، بعد التبليغ عنه من طرف المصلين ممن يرتادوا المسجد.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الجزائرية، فقد تابعت “الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر” قضية المتهم الموقوف والذي يعمل بائعًا للخضار في العاصمة، حيث اتهم بحيازة المخدرات بهدف البيع.

تم اعتقال المتهم بعد أن أبلغ مرتادو مسجد باب الزوار عن رصدهم له وهو يقوم ببيع المخدرات أمام باب المسجد، حيث كان يعرض خضارًا وفواكه على طاولته للبيع. وبعد تفتيشه، تم ضبط كمية من المخدرات تزن 2.37 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي يبلغ 7000 دج.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بترويج المخدرات، لكنه تراجع عن اعترافاته الأولية أمام المحكمة، مؤكدًا أنه رب أسرة يعيل طفلين وأنه يمتلك طاولة لبيع الخضار يعتمد عليها للعيش، ونفى بشدة ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه. وقد طلب النائب العام تأييد الحكم ضد المتهم.

الشرق القطرية