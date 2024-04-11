رئيس «أوبن إيه آي» يدخل نادي أصحاب المليارات





ذكرت مجلة «فوربس» أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي»، أصبح مليارديراً.

وأصبح ألتمان، الذي أصبح من بين الشخصيات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي بعد تأسيس شركته “تشات جي بي تي” في نهاية عام 2022، جزءًا من قائمة مجلة Forbes لأصحاب المليارات، حيث احتل المرتبة 2692 ضمن أثرى أثرياء العالم بثروة تقدر بمليار دولار.

ووفقًا لتقرير المجلة المتخصصة في الشؤون المالية، فإن ثروة ألتمان تأتي أساسًا من استثماراته في الشركات الناشئة، بما في ذلك ريديت التي تمت إدراج أسهمها مؤخرًا في بورصة نيويورك، وشركة المدفوعات “سترايب” التي تُقدر قيمتها حاليًا بحوالي 65 مليار دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، قام الشاب البالغ من العمر 38 عامًا بالاستثمار في مشاريع جديدة مثل شركة الطاقة النووية “هيليون” وشركة “ريترو بايوساينسز” الناشئة المتخصصة في منتجات طويلة العمر.

وأشارت مجلة Forbes إلى أن ثروته، التي تشمل عقارات رئيسية في ولايات كاليفورنيا وهاواي، تم تقديرها استنادًا إلى مصادر عامة وتقارير استقصائية.

وقد شدد ألتمان على أنه لا يملك أسهماً في شركة «أوبن إيه آي»، التي صنعت شهرته عالمياً وتُقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي، دخلت المغنية الأمريكية تايلور سويفت رسمياً نادي أصحاب المليارات بحسب فوربس، بثروة تُقدّر بـ1.1 مليار دولار.

(أ.ف.ب)