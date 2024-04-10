بيان صحفي حول اجتماع الكتلة الديمقراطية مع قوى التراضي الوطني





في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة السودانية، التقت الحرية و التغيير الكتلة الديمقراطية والتراضي الوطني في اجتماع جمع عدد من قيادات كلا الطرفين لمناقشة الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد نتيجة الحرب المدمرة من جرائم وانتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وتم التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية والسياسية والمجتمع المدني من أجل انتشال البلاد من الأزمة المتفاقمة .

كما جدد المشاركون علي دعمهم لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وانحيازهم للشعب السوداني في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا ودعم القوات المسلحة في دفاعها للحفاظ على وحدة الدولة السودانية.

أكد المجتمعون على أهمية التواصل والتشاور المستمر بين الأطراف المختلفة لوضع موقف سياسي موحد و لتأسيس مرحلة إنتقالية تصبو نحو تحول و نظام ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.

كما اكد كل من الطرفين علي اهمية الشروع نحو مشروع وطني يوحد البلاد والاتفاق علي رؤية سياسية ، اجتماعية واقتصادية شاملة .

مبارك أردول