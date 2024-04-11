بالصور.. قوات الدفاع المدني كسلا تسيطر على حريق كبير داخل بص سفري دون خسائر فى الارواح

تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية كسلا من السيطرة على حريق كبير نشب داخل بص سفري.

وبالعودة إلى تفاصيل الحريق، تم اكتشاف أن غرفة الدفاع المدني قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل حافلة سفر متوقفة في السوق الشعبي.

على الفور، قام فريق الدفاع المدني بقيادة العقيد شرطة بدوي حسين بالتحرك بمهنية عالية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق بسرعة فائقة. تم فصل خط النيران بفعالية لمنع انتشاره ووصوله إلى الحافلات الأخرى المتوقفة بالقرب من الحافلة المشتعلة.

استحسن المواطنون الذين شاهدوا الحادث السرعة والفعالية التي تمت بها العمل، وأثنوا على الجهود المبذولة من قبل فريق الدفاع المدني.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.