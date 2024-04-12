القبض على مواطن بجازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي – صورة





تم القبض على مواطن في منطقة جازان من قِبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتهمة ترويج أقراص طبية تخضع لتنظيم التداول الطبي.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة. تهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات مشتبه بها تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الاتصال بأرقام الطوارئ المختلفة المعتمدة في المملكة، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة. يمكن أيضًا التواصل مع بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، وسيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.

جريدة الرياض