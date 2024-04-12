«طلب تحويل مبالغ».. «الداخلية» تكشف تفاصيل سرقة حسابات مواطنين على «الفيس بوك»





كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات واقعة ضبط المتهم بسرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بعدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأعلنت الداخلية عن ورود عدة بلاغات من مواطنين يفيدون بتعرضهم للاحتيال من قبل شخص مجهول استخدم طرقا وأساليبا غير قانونية لسرقة حساباتهم على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وانتحال صفتهم لطلب تحويل مبالغ مالية من قبل أصدقائهم (على الصفحة).

ونتجت جهود البحث التي قام بها فريق البحث بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط الجاني، حيث تم التعرف عليه كشخص عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية. وتم ضبطه وبحوزته جهازي هاتف محمول، وبعد فحصهما تبين وجود دلائل وآثار تثبت ارتكابه لخمس حالات احتيال في عدة محافظات مصر (الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، أسيوط، قنا). وأقر المتهم بمزاولة هذه الأنشطة بهدف تحقيق ربح مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

المصري اليوم