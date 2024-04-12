«واحدة لا تكفي».. سيدة أمام محكمة الأسرة: «رجعلي من السفر بزوجة تانية»





سجلت محكمة الأسرة في دفاترها دعوى طلاق للضرر، أقامتها سيدة ثلاثينية ضد زوجها.

وقصت المدعية في دعواها عن تجربتها المؤلمة، حيث أكدت أنها فوجئت بزوجها يتزوج من امرأة أخرى أثناء تواجدها للعمل خارج البلاد، وذلك بحجة أن “زوجة واحدة لا تكفي”. وعند عودتها من السفر، وجدت نفسها تواجه الواقع المرير بوجود زوجة ثانية.

رغم محاولات المصالحة بين الزوجين، فإن إصرار المدعية على موقفها جعلت الأمور تتعقد أكثر. وبسبب عدم قدرتهما على التوصل إلى اتفاق، قضت المحكمة بطلاقها للضرر طلقه بائنة.

تحدثت المدعية عن مشوار زواجها الذي بدأ قبل عشر سنوات مع شاب من أسرة أرستقراطية، وكان يعمل في إحدى الشركات الكبرى بدولة عربية. ورافقته إلى الخارج في بداية زواجهما، وأنجبت منه طفلتين توأم، إلا أن شعورها بالغربة والمسؤولية الثقيلة في تربيتهما دفعها إلى العودة إلى مصر لتجد الدعم من عائلتها، خاصة وأن زوجها كان مشغولاً بعمله طوال النهار ويعود إلى المنزل في وقت متأخر.

وتابعت المدعية: «زوجي كان رجلا مثاليًا لا يبخل على بالمال، بل كان يلبى كافة متطلباتى، مفيش يوم طلبت منه حاجة وقالى لا، لدرجة إنه اشترى شقة مساحتها كبيرة في إحدى المدن الجديدة وفى أرقى مناطقها وكتبها باسمى، إضافة إلى أنه ألحق ابنتينا بمدارس انترناشيونال، وكانت حياتنا تسير في هدوء واستقرار، كنت أسافر أنا والبنات في إجازة نصف العام، وهو كان ينزل لنا سنويًا في إجازة الصيف».

أدلت المدعية بشهادتها أمام محكمة الأسرة، حيث أفادت بأن علاقتها بوالد زوجها وأشقائه كانت طيبة وخالية من المشاكل خلال فترة زواجها. وخلال زيارتها لحماتها في منزلها، وأثناء محاولتها لحفظ الصور على هاتفها الخلوي، اكتشفت صدفة صورًا لزوجها مع سيدة أخرى.

في رد فعلها على هذا الاكتشاف، سألت حماتها عن الصور، لكنها حاولت إنكار الأمر. بعد ذلك، قامت المدعية بإرسال رسالة إلى زوجها تطلب توضيح الوضع، فأكد زوجها بعد عودته من السفر أن هذه المرأة هي زوجته الثانية، وذكر أنه اضطر إلى الزواج منها بسبب عدم رغبتها في العيش معه في الخارج.

وانتدبت محكمة الأسرة حكمين للصلح بينهما بعد أن أبدى الزوج عدم رغبته في تطليقها لكونها أم طفلتهما، وأن سبب زواجه من أخرى رفضها الإقامة معه خارج البلاد رغم توفيره كافة الإمكانيات ووسائل الترفيه لها، وأنه لا يقدر على العيش بمفرده ويحتاج لزوجة أخرى الأمر الذي دفعه للزواج الثاني.

المصري اليوم