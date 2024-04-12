🔴شرفاء الدعم السريع !
🔴شرفاء الدعم السريع !
🔴على عكس حالهم مع الجيش يتجنب قادة قحت المركزي والتنسيقية ذكر تعبير ( شرفاء قوات الدعم السريع ) مراعاةً لخاطر هذه القوات وقيادتها وتجنباً للتشكيك في بعض عناصرها :-
🔴 لا يذكرون هذا التعبير ولو من باب الظهور بمظهر الحياد ومعاملة الدعم السريع كالجيش .
🔴 ولو من باب نفي الاتهام الموجه لهم، أي تعويلهم على كامل قوات #الدعم_السريع على علاتها الكثيرة التي أظهرها تمردها بشكل واضح .
🔴 ولو من باب تعميم وتسويق معايير #قحت و #قوات_الدعم_السريع للشرف .
🔴 ولو من باب إزالة العداء ومحاولة التقريب بينهم و”شرفاء الجيش”.
🔴 ولو من باب إثبات غلبة الشرفاء وكثرة عددهم .
🔴 ولو من باب إثبات أن هؤلاء الأغلبية الشرفاء يصلحون فعلاً أن يكونوا ( قوة لبناء #الجيش ) أو كما قال عرمان .
🔴 ولو من باب شرعنة التحالف مع هؤلاء الأغلبية من الشرفاء .
🔴 ولو من باب تسويق قصة “المتفلتين” وتبرئة القيادات وكبار الضباط من الإجرام .
🔴 ولو من باب تجريب طريقة دفاع جديدة تناسب حالة الشيطنة التي ورطت نفسها فيها .
🔴ولو من باب المطالبة بتنقيتها من بعض ” #الكيزان” الذين انضموا إليها .
في حب يا أخوانا أكتر من كده ؟ في تحالف يا أخوانا أقوى من كده ؟
#إبراهيم_عثمان
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