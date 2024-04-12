إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي





أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسـوان الصحراوي الغربي أمام قرية بنبان مركز دراو.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي.

وصلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين أنه كان انقلابًا لسيارة خاصة كانت متجهة إلى أسوان. الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث تنوعت الإصابات بين الكسور والنزيف والجروح والكدمات. تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج الضروري.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق في الحادث.

المصري اليوم