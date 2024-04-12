البرهان في العيد.. رسائل للداخل وأخرى للخارج





من منطقة أم شجرة بولاية القضارف إلى همشكوريب وأروما بولاية كسلا إلى مدينة القضارف فبورتسودان، هكذا كان جدول رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في اليوم الاول والثاني لعيد الفطر ، يحمل عدة رسائل إلى أطراف داخلية وأخرى خارجية.

في خلاوى همشكوريب، دعا البرهان أهل المنطقة إلى الإستمرار في التضرع والدعاء لنصرة القوات المسلحة في معركتها ضد المرتزقة والمتمردين مؤكداً أن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان.

وإمتدح البرهان الأدوار العظيمة التي لعبتها أسرة الشيخ علي بيتاي في مجال الدعوة والإرشاد وقال إن السودان كله يشهد على عظمة سلالة الشيخ بيتاي الذين أسهموا في نشر تعاليم الدين وتدريس القرآن الكريم وغرس التربية الوطنية في المجتمع.مبيناً أن السودان محفوظ بفضل دعوات الصادقين والصالحين.

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره لأهل همشكوريب على حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم مؤكداً ضرورة الالتفاف حول ممسكات الوحدة الوطنية ونبذ الشقاق والتفرقة.

وفي أروما كان في إستقبال البرهان ناظر عموم قبائل الهدندوة الناظر محمد الأمين ترك وقيادات المنطقة وجموع من المواطنين تدافعوا لاستقباله وتقديم التهاني في مشهد عفوي.

وهنأ البرهان المواطنين بعيد الفطر المبارك ، ممتدحاً الجهود المبذولة من أبناء الشرق في دعم ومساندة القوات المسلحة والقتال معها في خندق واحد من أجل سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.

تفاصيل زيارة القضارف

وصل البرهان إلى مدينة القضارف، في إطار زياراته الميدانية للولايات، للوقوف على مجمل الأوضاع.

وكان في استقباله، محمد عبدالرحمن محجوب والي ولاية القضارف، وقائد المنطقة الشرقية العسكرية و قائد الفرقة الثانية مشاة ، وعدد من التنفيذيين بحكومة الولاية وقادة الأجهزة النظامية بالقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات بالولاية.

ومن خلال زيارته لمدينة القضارف، عقد رئيس مجلس السيادة، اجتماعاً مع لجنة أمن الولاية، وتلقى تنويراً حول مجمل الأوضاع بالولاية خاصة الأوضاع الأمنية.

كما زار البرهان المستشفى العسكري، متفقداً الجرحى والمصابين في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة.

وكان البرهان قد أدى صلاة العيد في منطقة أم شجرة بولاية القضارف.

وقال لدى مخاطبته مواطني المنطقة، إن الجميع أدركوا بأن هذه المليشيا الإرهابية المتمردة يجب أن يتم القضاء عليها تماماً وأضاف أن على الناس أن يطمئنوا بأن القوات المسلحة بمساندة المقاومة الشعبية والمستنفرين قادرة على إنهاء التمرد ودحر هذه المليشيا الإرهابية.

وأوضح أن الشعب عرف من خلال معايشته لمعركة الكرامة مَن الذي يقف معه في الداخل والخارج وعلم أيضاً من الذي خانه ويقف ضده وزاد قائلا” أي شخص وقف ضد الشعب لن يكون له دور في إدارة الدولة السودانية مستقبلا” مؤكداً أن الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وإنتهاكات هذه المليشيا المتمردة.

وأضاف “عيدنا القادم إن شاء الله بدون جنجويد أو مرتزقة”.

وقال البرهان إن أهل الشرق لديهم قضايا عادلة ونحن على علم بها وسنعمل على حلها ومعالجتها.

وأكد البرهان ثقته الكبيرة في نصر الله قريبا، مبيناً أن المعركة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية ستنتهي بانتصار القوات المسلحة.

تهاني العيد في بورتسودان

وفي ثاني أيام العيد (الخميس) تلقى البرهان بمكتبه التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من عضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائب القائد العام والفريق بحري مستشار إبراهيم جابر مساعد القائد العام .

كما تلقى التهاني من أعضاء مجلس الوزراء بحضور عضوي مجلس السيادة الإنتقالي كباشي وإبراهيم جابر.

وتلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من وفد جهاز المخابرات العامة برئاسة الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل مدير الجهاز بحضور كباشي و إبراهيم جابر.

كما تلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من ضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة برئاسة مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة خالد حسان.

وتلقى التهاني من وفد ضباط وضباط صف وجنود قوات منطقة البحر الأحمر العسكرية برئاسة قائد المنطقة اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد.

اللاءات الثلاث

وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة قد خاطب الأمة السودانية عشية العيد بخطاب قصير ، أعلن فيه التوجه كلياً لحسم المعركة مع مليشيا الدعم السريع عسكرياً وأنه لا تفاوض قبل ذلك، وأكد أنه لا عودة لما قبل إندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 ولا عودة لما قبل 25 أكتوبر 2021 تاريخ الإطاحة بحكومة مجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير، ولا لما قبل 11 أبريل 2019 تاريخ الإطاحة بنظام الإنقاذ.

القضارف – طلال اسماعيل – المحقق