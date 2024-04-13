شرطة محلية مروي تضبط عملات اجنبية

تمكّنت شرطة المحلية في مروي، قسم كريمة، بفضل فريق ميداني متخصص بقيادة رئيس القسم، من ضبط متهم يحمل عملة أجنبية (دولار أمريكي) أثناء توجهه إلى مدينة كريمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المواد 100/68 في قسم الشرطة بكريمة، حيث تمت مصادرة المبلغ النقدي كجزء من المعروضات. كشفت التحقيقات أيضًا عن وجود بلاغ بحق المتهم في بلدة دنقلا بشأن المعروضات.

تأتي هذه العملية ضمن الحملات الأمنية الاحترازية التي تم تنفيذها في التقاطعات والنقاط الحيوية ومداخل المدينة، في إطار خطة تأمين لعيد الفطر المبارك. تم تنسيق هذه الجهود بواسطة مدير شرطة مروي بالتعاون مع مدير الشرطة في الولاية الشمالية، الذي أمر بتكثيف الحملات الأمنية والجهود الاحترازية في جميع أنحاء الولاية.