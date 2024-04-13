عطل فني يضرب طائرة معتمرين مصريين والطيار تفادى وقوع كارثة





تعرضت طائرة لشركة مصر للطيران لعطل فني طارئ، أثناء رحلتها من مطار برج العرب بالإسكندرية شمال شرق مصر، حيث كانت متجهة إلى السعودية لنقل معتمرين مصريين.

وكانت الطائرة، رقم MS4413، والتي أقلعت من مطار برج العرب الدولى دون ركاب يوم الجمعة، متجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، لإعادة المعتمرين إلى وطنهم، وبعد إقلاعها بدقائق فوجئ الطيار بعطل في الطائرة.

في الحالة الطارئة هذه، أطلق الطيار نداء استغاثة وفقًا للقوانين الدولية، وتواصل مع برج المراقبة لطلب الهبوط الفوري في مطار برج العرب. بفضل الجهود المنسقة، نجحت الطائرة في الهبوط بسلام وعادت إلى المطار لإجراء الصيانة اللازمة.

وأشار مدير مطار برج العرب الدولي إلى أن قرار الطيار بالهبوط في بداية الاقلاع كان قرارًا سليمًا وحكيمًا، حيث لو تجاهل العطل واستمر في الطيران إلى ارتفاعات أعلى، كان من الممكن أن يحدث حادث كارثي وتفقد السيطرة على الطائرة.

وأضاف في تصريحاته لوسائل الإعلام المصرية أن الطائرة قد أقلعت قبل اكتشاف العطل الفني، مما يعني أن الحادثة تصنف على أنها عطل طارئ لا يمكن التنبؤ به ويحدث في جميع مطارات العالم.

الشرق القطرية