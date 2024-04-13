حبس مالك عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات





أمرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، بحبس مالك عقار و4 آخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط خمسة أشخاص يقومون بأعمال حفر غير مشروعة بغرض التنقيب عن الآثار في إحدى العقارات بمنطقة الجيزة.

وبحسب المعلومات التي جمعها قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، فقد قام مالك العقار الواقع ضمن نطاق قسم شرطة الوراق، بالإضافة إلى أربعة آخرين، بالحفر والتنقيب داخل العقار نفسه.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المشتبه بهم وتفتيش العقار، حيث عُثر على حفرة بقطر متر ونصف وعمق ثلاثة أمتار، وتم العثور على الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب بحوزتهم.

وبعد استجوابهم، اعترف المشتبه بهم بالتهم المنسوبة إليهم، وتم إعداد محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريدة الدستور