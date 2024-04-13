جرائم وحوادث
الدعم السريع تجتاح قرى غرب الفاشر ومقتل عدد من المواطنين
قالت مصادر للجزيرة بأن قوات الدعم السريع تجتاح قرى غرب الفاشر ومقتل عدد من المواطنين ونزوح أعداد كبيرة نحو المدينة بعد حرق القرى.
وقالت منظمة شباب من أجل دارفور ” مشاد” بأن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجهات الدولية الأخرى في الشأن السوداني هي تشجع المليشيات في انتهاك مزيد من الفظائع ضد المدنيين في السودان.
الجزيرة – السودان
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