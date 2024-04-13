



قالت مصادر للجزيرة بأن قوات الدعم السريع تجتاح قرى غرب الفاشر ومقتل عدد من المواطنين ونزوح أعداد كبيرة نحو المدينة بعد حرق القرى.

وقالت منظمة شباب من أجل دارفور ” مشاد” بأن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجهات الدولية الأخرى في الشأن السوداني هي تشجع المليشيات في انتهاك مزيد من الفظائع ضد المدنيين في السودان.

الجزيرة – السودان