مؤتمر باريس إنه مؤتمر حرب ضد الشعب السوداني عامة





□□ مؤتمر باريس 15 إبريل مؤتمر حرب بحجة المساعدات الإنسانية

□ لذلك، كما قال أحد الأصدقاء (سلمى بكري، في أحد موضوعات النقاش على فيسبوك)، تستضيف باريس مؤتمرًا حول الوضع الإنساني في السودان في 15 أبريل.

□ ويهدف المؤتمر إلى جمع الأموال للمساعدات الإنسانية.

□ وفي الوقت نفسه بالطبع ستكون هناك بعض المناقشات السياسية.

□ فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية:

https://www.reuters.com/…/france-host-humanitarian…/

□ لكن لماذا دعوة الإمارات التي تؤجج الحرب في السودان المنحازة إلى مليشيات الجنجويد، أي نفس الحرب التي تسببت في الأزمة الإنسانية ذاتها؟

□ ولماذا لم تتم دعوة السفارة السودانية في باريس؟

□ وما موقف حمدوك وحاشيته هنا؟

○ هل هو متبرع؟ ○ هل هو ممثل لأي جهة رسمية؟

□ إليكم الإجابة كما قالها صديقي نفسه بدقة وببلاغة:

□ تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المانحة الثمينة في نظر المجتمع الدولي، لذا فإن وجودها أمر حيوي.

□ لقد تجاهل مؤتمر باريس الحكومة السودانية تماما وهدفها الحقيقي هو إنقاذ مليشيات الجنجويد بالتنسيق مع السياسيين.

□ آها! وفي هذه الحالة فإن صمت أي سوداني هو بمثابة الخيانة!

□ إن مؤتمر باريس المقبل هو فرصة ثمينة لرؤية الإمبريالية بوضوح وهي تعمل!

□ وتعتبر دعوة الإمارات صفعة على وجه ضحايا الحرب التي أججتها الإمارات، وهي في الوقت نفسه إشادة رسمية بالجرائم الصارخة والبشعة التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب السوداني. □ لا يمكنك دعوة راعي الحرب ليكون متبرعاً لمساعدة ضحايا نفس الحرب.

□ والطريقة الوحيدة أمام مثل هذه الدولة المارقة لدفع فلس واحد هي التعويض عن أخطائها.

□ وبدعوة الإمارات والتقدم لا توجد حاجة عمليا لدعوة مليشيات الجنجويد لأن الجنجويد ممثلون بشكل كامل ورسمي.

□ إن عدم دعوة حكومة السودان لا يشكل اعترافاً رسمياً بميليشيات الجنجويد كطرف مساوٍ للحكومة فحسب، بل يعد أيضاً إشادة رسمية بالمؤامرة الجارية لتصفية الدولة القومية في السودان.

□ إن مؤتمر باريس القادم لا يدور حول أي قضية إنسانية، وهو مجرد تمويه. □ إنه مؤتمر حرب ضد الشعب السوداني عامة. □ ويجب ألا يستسلم الشعب السوداني أبدًا لمثل هذه المؤامرات ضد وجوده كأمة وكدولة.

○ مجه

د. محمد جلال هاشم

○ جوبا – 12 أبريل 2024