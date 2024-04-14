



الجنجا فى ولاية الجزيرة : هذا الفيديو من مليشيا الدعم السريع يكشف الواقع المرير لهذه القوات من عدة نواح..

أولا: ضعف العتاد والآليات والتسليح ، ومن الواضح أن عرباتهم ومركباتهم متهالكة وعددها محدود وحاول المصور التمويه على ذلك ، وكذلك عدد المقاتلين بكل عربة..

ولاحظت عرباتهم بدون تسليح مؤثر من دوشكا أو ثنائي أو رباعي.. وهذه نقطة تفوق الجنجا فى السابق (كثافة النيران) ، ومع تطورات الميدان وواقع الحال فقد افتقدوا هذه الخاصية..

وثانيا: الافتقار للضبط والربط والتسلسل القيادى ، فالمدعو قجة ، خلفه العشرات يتزاحمون دون نظام أو احترام ، وهو حينا برتبة لواء واحيان اخري برتبة فريق ، وحتى نهاية الفيديو لم تصل رسالته..

(هناك فيديو 15 ث فيه تحرير نصي للنقاش)

وثالثا: حالة التبرم بين جنود المليشيا عن ناسهم المفقودين وعن سلاحهم ، وحتى ملامح قجة نفسه كأنه مرعوب..

وثالثا: أى قوة – مهما تعاظم عددها- دون خطة مدروسة هى فى دائرة الهزيمة والهلاك ، وهذا ما يفعله الجنجا دون مراعاة لخسائرهم البشرية..

#الدعم السريع قوة إرهابية

#النصر لقواتنا المسلحة..