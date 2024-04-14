



حكومة فرنسا (الماسونية المخنثة) المتآمرة شريكة الإمارات و المليشيا و ذراعها السياسي (قحت/تقدم) في الحرب الإرهابية على بلادنا و شعبنا تدعو لمؤتمر لمناقشة الأوضاع الإنسانية في السودان يعقد بعد غدٍ 15 أبريل دون التنسيق مع الحكومة السودانية أو دعوتها بينما تدعو المجرم حمدوك رئيس جناح المليشيا السياسي لمخاطبة المؤتمر !!

لو كنت المسئول لاستدعيت رئيس بعثتنا في باريس فوراً و لوضعت فرنسا في قائمة الدول التي يجب إغلاق بعثتنا الدبلوماسية فيها في إطار سياسة الدولة الرامية لتخفيض الإنفاق الحكومي !!

فإذا كانت مستعمرات فرنسا في غرب أفريقيا قد طردت بعثاتها من أراضيها فما بالنا نحن !!

(بلا فرنسا بلا بطيخ)

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

سوار