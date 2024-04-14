رأي ومقالات

🔴 هروب جميع قيادات الدعم السريع المتمردة من العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة

2024/04/14

قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة انتهت عمليا بولاية الخرطوم وجآري القضاء عليها في ولاية الجزيرة .

تبقت لهم قوات بأعداد مقدرة في ولايات دارفور الأربعة المحتلة من قبلهم .
ما يحدث الأن في ولاية الجزيرة فرفرة مذبوح وما يحدث من قبلهم محاولة منهم لتأخير إعلان هزيمتهم .

المتبقي من قوات التمرد في ولايتي الخرطوم والجزيرة هم في الأصل أعداد قليلة مقاتلة وأعداد أكبر منهم عبارة عن حرامية وشفشافه بدون هداف عسكرية حقيقية .
لقد هربت جميع قيادات قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة من العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وهم:-
حميدتي ، عبدالرحيم ، عصام فضيل ، عثمان عمليات ، شنيبو ، موسي امبيلو .
والموجودين في قيادة التمرد هم : كيكل ، البيشي ، جوفاني ، جلحه وهؤلاء صعاليك ميدان وليسوا قادة حقيقيين ، ولا توجد أي أهداف لأستمرار هؤلاء في الميدان سوى رغبتهم في النجاة .

مشاكل البرهان بدأت تطفو على السطح وضغوط هيئة القيادة عليه وضعته في مسار من اتجاه واحد فقط بحسم التمرد عسكريا .


محمد السر مساعد

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