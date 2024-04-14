🔴 هروب جميع قيادات الدعم السريع المتمردة من العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة
قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة انتهت عمليا بولاية الخرطوم وجآري القضاء عليها في ولاية الجزيرة .
تبقت لهم قوات بأعداد مقدرة في ولايات دارفور الأربعة المحتلة من قبلهم .
ما يحدث الأن في ولاية الجزيرة فرفرة مذبوح وما يحدث من قبلهم محاولة منهم لتأخير إعلان هزيمتهم .
المتبقي من قوات التمرد في ولايتي الخرطوم والجزيرة هم في الأصل أعداد قليلة مقاتلة وأعداد أكبر منهم عبارة عن حرامية وشفشافه بدون هداف عسكرية حقيقية .
لقد هربت جميع قيادات قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة من العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وهم:-
حميدتي ، عبدالرحيم ، عصام فضيل ، عثمان عمليات ، شنيبو ، موسي امبيلو .
والموجودين في قيادة التمرد هم : كيكل ، البيشي ، جوفاني ، جلحه وهؤلاء صعاليك ميدان وليسوا قادة حقيقيين ، ولا توجد أي أهداف لأستمرار هؤلاء في الميدان سوى رغبتهم في النجاة .
مشاكل البرهان بدأت تطفو على السطح وضغوط هيئة القيادة عليه وضعته في مسار من اتجاه واحد فقط بحسم التمرد عسكريا .
محمد السر مساعد
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة