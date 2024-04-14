🔴 هروب جميع قيادات الدعم السريع المتمردة من العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة





قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة انتهت عمليا بولاية الخرطوم وجآري القضاء عليها في ولاية الجزيرة .

تبقت لهم قوات بأعداد مقدرة في ولايات دارفور الأربعة المحتلة من قبلهم .

ما يحدث الأن في ولاية الجزيرة فرفرة مذبوح وما يحدث من قبلهم محاولة منهم لتأخير إعلان هزيمتهم .

المتبقي من قوات التمرد في ولايتي الخرطوم والجزيرة هم في الأصل أعداد قليلة مقاتلة وأعداد أكبر منهم عبارة عن حرامية وشفشافه بدون هداف عسكرية حقيقية .

لقد هربت جميع قيادات قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة من العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وهم:-

حميدتي ، عبدالرحيم ، عصام فضيل ، عثمان عمليات ، شنيبو ، موسي امبيلو .

والموجودين في قيادة التمرد هم : كيكل ، البيشي ، جوفاني ، جلحه وهؤلاء صعاليك ميدان وليسوا قادة حقيقيين ، ولا توجد أي أهداف لأستمرار هؤلاء في الميدان سوى رغبتهم في النجاة .

مشاكل البرهان بدأت تطفو على السطح وضغوط هيئة القيادة عليه وضعته في مسار من اتجاه واحد فقط بحسم التمرد عسكريا .



محمد السر مساعد