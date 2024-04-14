رأي ومقالات
السودانيون لن ينسوا مواقف كل من مصر، إريتريا، جنوب السودان، الجزائر وحكومة الوحدة الليبية
التحية لحكومات وشعوب الدول الأفريقية الوفية التي ساندت بقوة السودان وشعبه.
السودانيون لن ينسوا مواقف كل من مصر، إريتريا، جنوب السودان، الجزائر وحكومة الوحدة الليبية.
في ساعات الشدة تنجلي المواقف وتترسخ الانطباعات.
حكومات وشعوب هذه البلدان ساندت ودعمت بالرغم من الظروف التي تعيشها.
خالد الإعيسر
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