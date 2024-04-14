



التحية لحكومات وشعوب الدول الأفريقية الوفية التي ساندت بقوة السودان وشعبه.

‏السودانيون لن ينسوا مواقف كل من مصر، إريتريا، جنوب السودان، الجزائر وحكومة الوحدة الليبية.

‏في ساعات الشدة تنجلي المواقف وتترسخ الانطباعات.

‏حكومات وشعوب هذه البلدان ساندت ودعمت بالرغم من الظروف التي تعيشها.

خالد الإعيسر